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105-летний индиец и его 95-летняя жена победили COVID-19

105-летний индиец и его 95-летняя жена победили COVID-19

105-летний индиец и его 95-летняя жена победили COVID-19, несмотря на преклонный возраст. Супруги живут рядом с..

Дата загрузки: 2021-04-29

105-летний индиец и его 95-летняя жена победили COVID-19, несмотря на преклонный возраст. Супруги живут рядом с городом Латур в штате Махараштра, в котором очень много заражённых коронавирусом.

Долгожителя зовут Дхену Умаджи Чаван, а его жену – Мотабай. Супругов десять дней лечили в местной больнице.

[Судхир Дешмукх, врач]:
«(После лечения) все их анализы были хорошими, и супругов выписали, когда они полностью выздоровели».

Сын долгожителей надеется, что этот случай вдохновит всех индийцев.

[Суреш Чаван, сын долгожителей]:
«Я хочу сказать людям, что не надо паниковать при положительном результате теста. Будьте уверены в том, что справитесь с болезнью, немедленно идите в больницу и пройдите лечение».

По словам врача, быстро выздороветь супругам помогло то, что они после появления симптомов болезни сразу обратились за помощью.
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