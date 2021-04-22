Жена известного китайского адвоката Гао Чжишэна не верит, что её муж всё ещё жив

Жена известного китайского адвоката Гао Чжишэна призывает власти позволить ей встретиться с мужем. Его не видели..

Жена известного китайского адвоката Гао Чжишэна призывает власти позволить ей встретиться с мужем. Его не видели со дня похищения спецагентами в 2017 году. На днях Гао Чжишэну исполняется 57 лет.

Супруга Гао с детьми 12 лет назад смогла бежать в США. Она требует от Пекина ответить на два запроса и обещает предпринять дальнейшие действия, если власти не удовлетворят её право на получение информации о муже. Она беспокоится, что его уже нет в живых.

[Гэн Хэ, жена адвоката Гао Чжишэна]:

«Китайская коммунистическая партия, из гуманных соображений, пожалуйста, верни мне прах Гао Чжишэна, чтобы семья хотя бы так смогла воссоединиться».

Если же её муж жив, она просит выдать ей визу, чтобы вернуться в Китай и отсидеть срок в тюрьме рядом с Гао.

Этого адвоката называют «совестью Китая». Он стал одним из первых юристов, которые осмелились защищать права простых людей. Гао представлял интересы крестьян, чьи земли насильно отнимали под застройки. Также защищал приверженцев духовной практики Фалуньгун, которых без законных оснований отправляют в тюрьмы и подвергают пыткам. Брался Гао и за дела христианских пасторов, арестованных за печать и распространение копий Библии.

Более того, Гао Чжишэн помогал международному сообществу расследовать обвинения в насильственном изъятии органов у узников совести в Китае.

В 2005 году он одним из первых в Китае публично объявил о выходе из компартии и всех её дочерних организаций. Он также сказал, что режим никогда не прекращал убивать.

Начиная с 2006 года, сотрудники китайских спецслужб неоднократно похищали адвоката и пытали в заключении самыми разными способами, включая сексуальные издевательства. Он лишился несколько зубов.

[Гао Чжишэн, правозащитник]:

«Ты не можешь двигаться. Руки скованы, и если двинуть, то ранишь запястья».

В прошлом году сестра Гао в Китае после многих лет запугиваний не выдержала и покончила жизнь самоубийством.

Однако супруга адвоката говорит, что будет продолжать искать мужа. Такую же стойкость проявлял и Гао.

[Гао Чжишэн, правозащитник]:

«Я черпаю силу в своей вере в Бога, вере в людей. Когда понимаешь, что внутренняя сила бесконечна, а боль ощущается лишь в небольшом участке тела, то дух становится сильнее боли, и боль исчезает».

За свою профессиональную деятельность Гао Чжишэн был трижды номинирован на Нобелевскую премию мира.

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