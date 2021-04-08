«Миссис Шри-Ланка-2021» вернули корону после того, как отобрали её прямо на сцене

На драматической ноте завершился конкурс «Миссис Шри-Ланка 2021 года», который проходил в Коломбо. Его победительницей стала..

На драматической ноте завершился конкурс «Миссис Шри-Ланка 2021 года», который проходил в Коломбо. Его победительницей стала Пушпика Де Силва. Действующая в то время миссис Шри-Ланки Кэролайн Джури надела корону на голову женщины, но тут же заявила, что Де Силва разведена.

Согласно правилам, в конкурсе могут участвовать только замужние женщины. Джури сняла корону с победительницы и надела её на голову вице-миссис Шри-Ланки.

Однако организаторы всё же вернули развенчанной королеве красоты корону и денежный приз.

[Чандимал Джаясингхе, директор конкурса «Миссис Шри-Ланка»]:

«Мы отобрали 20 конкурсантов после тщательной проверки. С ними подписан официальный договор, поскольку они соответствовали всем требованиям. Нет никаких юридических доказательств того, что (Пушпика Де Силва) разведена».

Как выяснилось позже, победительница конкурса и, правда, не живёт с мужем, просто официально не развелась.

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