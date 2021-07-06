В Камбодже изъятого льва вернули хозяину после распоряжения премьера страны

Камбоджийские власти вернули полуторогодовалого льва его владельцу, живущему в Пномпене. Ранее они забрали хищника и отправили..

Камбоджийские власти вернули полуторогодовалого льва его владельцу, живущему в Пномпене. Ранее они забрали хищника и отправили его в Центр спасения животных Пном Тамао.

Льва отдали обратно после вмешательства премьер-министра страны. Тот заявил, что этот случай особенный. Владелец вырастил хищника и сильно привязался к нему.

[Го, владелец льва]:

«Я так благодарен, что не нахожу слов».

При этом премьер-министр поставил условие: владелец должен держать льва в клетке и правильно его кормить.

[Го, владелец льва]:

«Ограждение уже установлено, мы будем держать его здесь. Мы также проконсультируемся со смотрителями зоопарка и станем кормить льва более подходящей едой».

Власти изъяли льва после того, как видео с ним набрало много просмотров на TikTok. Представитель Министерства окружающей среды Камбоджи объяснил, что хищник относится к редкому виду и был незаконно ввезён из-за рубежа.

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