Телеканал NTD

В Камбодже изъятого льва вернули хозяину после распоряжения премьера страны

В Камбодже изъятого льва вернули хозяину после распоряжения премьера страны

Камбоджийские власти вернули полуторогодовалого льва его владельцу, живущему в Пномпене. Ранее они забрали хищника и отправили..

Дата загрузки: 2021-07-06

Камбоджийские власти вернули полуторогодовалого льва его владельцу, живущему в Пномпене. Ранее они забрали хищника и отправили его в Центр спасения животных Пном Тамао.

Льва отдали обратно после вмешательства премьер-министра страны. Тот заявил, что этот случай особенный. Владелец вырастил хищника и сильно привязался к нему.

[Го, владелец льва]:
«Я так благодарен, что не нахожу слов».

При этом премьер-министр поставил условие: владелец должен держать льва в клетке и правильно его кормить.

[Го, владелец льва]:
«Ограждение уже установлено, мы будем держать его здесь. Мы также проконсультируемся со смотрителями зоопарка и станем кормить льва более подходящей едой».

Власти изъяли льва после того, как видео с ним набрало много просмотров на TikTok. Представитель Министерства окружающей среды Камбоджи объяснил, что хищник относится к редкому виду и был незаконно ввезён из-за рубежа.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...