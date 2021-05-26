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Испанец сделал рекордное 30-метровое переднее сальто на соревнованиях по фрирайду

Испанец сделал рекордное 30-метровое переднее сальто на соревнованиях по фрирайду

Испанец Бьенвенидо Агуадо установил рекорд, сделав переднее сальто на горном велосипеде. Протяжённость его прыжка во время..

Дата загрузки: 2021-05-26

Испанец Бьенвенидо Агуадо установил рекорд, сделав переднее сальто на горном велосипеде. Протяжённость его прыжка во время выполнения трюка – 30 метров. Гонщик участвовал в соревнованиях Darkfest-2021 в Стелленбосе в ЮАР.

[Бьенвенидо Агуадо, фрирайдер]:
«Я очень долго ждал этого и особенно ждал этих соревнований Darkfest. Был довольно сильный ветер, поэтому мы проехали меньше кругов, чем собирались. Но пришло время (для прыжка). После этого всё напряжение исчезло, и сейчас я самый счастливый парень на планете».

Предыдущий рекорд принадлежит канадцу Тому Ван Стинбергену. На соревнованиях в 2014 году он сделал переднее сальто, пролетев в воздухе 21 метр.

Darkfest – это часть мероприятий, которые организуют для фрирайдеров по всему миру. В этом году соревнования должны были пройти в феврале, но их отложили из-за пандемии.

Трассы для велосипедистов проектируют лучшие гонщики планеты. В этот раз в ЮАР построили самую длинную трассу за всю историю соревнований Darkfest.
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