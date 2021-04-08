В ЕС выявили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом мозга

Европейское агентство лекарственных средств объявило, что обнаружило возможную связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и сообщениями..

[Эмер Кук, директор EMA]:

«Агентство после очень тщательного анализа пришло к выводу, что случаи образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca можно признать возможными побочными эффектами вакцины».

Европейское агентство лекарственных средств объявило, что обнаружило возможную связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и сообщениями об очень редких случаях тромбоза мозга у пациентов, которым сделали прививку.

При этом ведомство вместе со Всемирной организацией здравоохранения также объявили, что польза от препарата намного превышает незначительные риски. Так, эксперты отмечают, что вероятность тромбоза намного ниже, чем опасность заразиться COVID. Также по их словам, тромбоз является побочным эффектом и других препаратов, например, противозачаточных таблеток.

Впрочем, выводы агентства неизбежно принесут AstraZeneca убытки. Её препарат в настоящее время самый дешёвый и широко используемый. Его продают всего по несколько долларов за дозу.

Так, профильный орган в Великобритании посоветовал не делать прививку препаратом AstraZeneca лицам младше 30 лет. Как выяснилось, чаще всего тромбы возникают у лиц младше 60 лет, а также у женщин.

[Вей Шен Лим, глава Комитета по вакцинации]:

«Мы не советуем прекращать вакцинацию в любой возрастной группе. Мы рекомендуем отдавать предпочтение одной вакцине перед другой для определённой возрастной группы. Мы это делаем из крайней осторожности, а не потому, что у нас есть какие-либо серьёзные опасения».

При этом европейский регулятор пока отмечает, что не нашёл связи между полом и возрастом пациентов и побочными эффектами.

Тем временем, Министерство здравоохранения Испании объявило, что прививки AstraZeneca будут делать только людям в возрасте от 60 до 65. В стране тромбоз мозга случился у 12-ти пациентов из миллиона 700 тысяч привитых. Почти все пострадавшие – женщины до 55 лет.

В целом по ЕС выявили 169 случаев тромбоза на 34 миллиона человек, которым сделали прививку.

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