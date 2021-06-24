Парню пришлось сбросить вес, чтобы воплотить свою мечту

Ромар Лайл весил 180 кг. Он мечтал работать в правоохранительных органах, но мешал излишний вес.

Хотя у Ромара была учёная степень в области судебной экспертизы, он не мог устроиться на работу. Тогда он занялся спортом и стал следить за питанием. «Я сбросил почти 59 кг и смог поступить в полицейскую академию. Затем благодаря упорным тренировкам сбросил ещё 15,5 кг», – рассказал Ромар. Молодой человек три года упорно тренировался.

Ромар окончил обучение и теперь принят на работу в один из полицейских участков города Ричмонд. Но, чтобы достичь своей цели, Ромар хочет сбросить ещё 11 кг. «Один опытный наставник однажды сказал мне, что в жизни можно выйти из любой ситуации, какой бы тяжелой она ни казалась. Я хочу быть рядом с теми, кто испытывает трудности, чувствует себя потерянным или лишённым поддержки. Я хочу защитить тех, кто, не может защитить себя сам», – сказал Ромар.