Телеканал NTD

Парню пришлось сбросить вес, чтобы воплотить свою мечту

Парню пришлось сбросить вес, чтобы воплотить свою мечту
Парню пришлось сбросить вес, чтобы воплотить свою мечту

Ромар Лайл весил 180 кг. Он мечтал работать в правоохранительных органах, но мешал излишний вес.

Хотя у Ромара была учёная степень в области судебной экспертизы, он не мог устроиться на работу. Тогда он занялся спортом и стал следить за питанием. «Я сбросил почти 59 кг и смог поступить в полицейскую академию. Затем благодаря упорным тренировкам сбросил ещё 15,5 кг», – рассказал Ромар. Молодой человек три года упорно тренировался.

Ромар окончил обучение и теперь принят на работу в один из полицейских участков города Ричмонд. Но, чтобы достичь своей цели, Ромар хочет сбросить ещё 11 кг. «Один опытный наставник однажды сказал мне, что в жизни можно выйти из любой ситуации, какой бы тяжелой она ни казалась. Я хочу быть рядом с теми, кто испытывает трудности, чувствует себя потерянным или лишённым поддержки. Я хочу защитить тех, кто, не может защитить себя сам», – сказал Ромар.

«Это была одна из самых сложных задач, которые мне когда-либо приходилось решать. Но я многому научился и извлёк ценные уроки на всю жизнь», – сказал Ромар. «Каждый день я просыпаюсь с улыбкой. Когда вспоминаю, свой путь, то понимаю, что всё возможно», – добавил он.

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