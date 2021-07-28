Живая музыка в мраморном карьере: на Урале прошёл концерт

Обычно в этом мраморном карьере глубиной 70 метров слышен грохот камней, но сейчас льются звуки живой..

Обычно в этом мраморном карьере глубиной 70 метров слышен грохот камней, но сейчас льются звуки живой музыки. Уникальный концерт проходит в уральском селе Мраморское. Он объединил исполнителей из разных стран.

Музыканты уже прозвали этот карьер природным храмом.

[Евгений Колоша, руководитель квартета]:

«В том году мы выступали на верхней площадке, а в этом нам посчастливилось выступить внутри карьера. Ощутили резонанс, много воздуха, купол неба над нами. Это, конечно, что-то запредельное».

Концерт проходит в рамках фестиваля «Мраморная миля». Его цель – продемонстрировать культуру разных национальностей. Здесь звучат песни на русском, украинском, грузинском, сербском и других языках.

[Армен Багдасарян, директор Армянского центра в Екатеринбурге]:

«Сама природа даёт вдохновение. Рождение музыки – это взаимопонимание человека и природы. Хоть даже здесь камни, но камень – тоже живое существо, я так понимаю. Они дают вдохновение, и музыка звучит совсем по-другому».

Зрителям нравится идея проводить концерты в карьере.

[Екатерина, зрительница]:

«На свежем воздухе, под открытым небом. Это живой звук, который просто уходит куда-то далеко. И это карьер, поэтому есть эхо. И, действительно, ощущения какие-то невероятные».

В фестивале также участвуют скульпторы из Сербии, Беларуси и Кыргызстана.

Тамила Маматова запечатлела в камне образ кыргызской девушки с лошадью.

[Тамила Маматова, скульптор из Кыргызстана]:

«Работа, которую ты создаёшь, останется в других странах, останется на память. Я всегда пишу (на скульптурах) «Кыргызская Республика» или «Кыргызстан» и фамилию и имя. Для меня честь – создавать скульптуры в разных странах».

Село Мраморское не случайно выбрали местом проведения фестиваля. Оно находится на границе Европы и Азии.

[Эльмира Самохина, организатор фестиваля]:

«Мне кажется, что эта тема общности соответствует нашему слогану. Слоган наш простой, но очень понятный: «Нет границ мира, есть стороны света»».

Первый концерт в мраморном карьере прошёл в 2019 году. Скульпторы стали собираться здесь годом ранее. В рамках проекта также проводят мастер-классы для юных художников и экскурсии для туристов.

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