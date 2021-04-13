В Лондон возвращается ночная жизнь

В популярный лондонский район Сохо возвращается ночная жизнь. Все столики кафе заняты посетителями. Люди наконец смогли..

В популярный лондонский район Сохо возвращается ночная жизнь. Все столики кафе заняты посетителями. Люди наконец смогли покинуть свои квартиры и насладиться общением. [жительница Лондона]:«Если честно, ощущения хорошие, как будто мы вышли из тюрьмы. Мы отмечаем день рождения. Это лучший подарок».

С 12 апреля Великобритания перешла к новому этапу ослабления карантинных ограничений. В стране разрешили открыться летним площадкам пабов, кафе и ресторанов. Также заработали некоторые магазины, салоны красоты и тренажёрные залы. Кроме того, отменили действовавший до этого комендантский час.

[жительница Лондона]:«Приятно просто общаться с людьми и быть на улице. Мы столько месяцев провели вдали от друзей, сидели по домам. Очень хорошо, что снова можно быть с людьми и просто общаться».

При этом британское правительство призывает людей не пренебрегать основными правилами, такими как дезинфекция рук и социальная дистанция.

Великобритания пока проводит наиболее успешную кампанию по вакцинации населения от COVID-19. В стране привито уже около половины взрослого населения. Это помогло сдержать распространение так называемого кентского штамма вируса, который считается более заразным и смертоносным.

В стране 11 апреля зарегистрировали всего 7 смертей от коронавируса, а 12 апреля – 13. Это самый низкий показатель с сентября прошлого года.

Правительство уже готовится начинать летний сезон путешествий.

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