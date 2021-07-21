Круизные лайнеры возвращаются в Черногорию через 16 месяцев застоя

Первый круизный лайнер почти за полтора года. В Черногорию возвращаются суда с туристами. До этого они..

Первый круизный лайнер почти за полтора года. В Черногорию возвращаются суда с туристами. До этого они не заходили в порты этой крошечной балканской страны из-за пандемии.

Первым прибыло судно «Венера викингов» длинной 228 метров. Оно остановилось в порту средневекового города Котор. Впрочем, пассажиров на его борту совсем немного.

[туристка с круизного лайнера]:

«В круиз отправилось 170 человек, а должно быть 900. Пассажиров всего 170. На лайнере пусто – больше персонала, чем пассажиров».

Туристы с крупных круизных лайнеров раньше были главным источником дохода сувенирных магазинов Котора. Есть надежда, что скоро всё восстановится. Но пока продаж нет.

[работница сувенирного магазина]:

«Круизные лайнеры обеспечивают наш бизнес на 99%. Но они не приходят. Сегодня прибыл первый, но пока в городе нет никого с судна. Очевидно, есть правила, куда они могут пойти. Пассажиры в сувенирную лавку ещё не приходили».

Пока местные жители надеются на возвращение туристов, экологи переживают, что круизные суда снова начнут загрязнять море. Они призывают ввести для них ограничения.

[Арза Вукович, глава организации Green Home]:

«У нас нет реальных данных о доходах, получаемых от круизного туризма. Но также нет данных о воздействии лайнеров на окружающую среду, нет исследований, которые бы показали, что происходит».

На туризм приходится пятая часть экономики Черногории. При этом летом 2020 года этот сектор не принёс почти никакого дохода.

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