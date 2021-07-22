«Настойчивость» начала искать следы прошлой жизни на Марсе

[Кеннет Фарли, исследователь]:

«Очень занятно то, что мы не знаем, была ли такая фаза в истории Марса, когда на нём был океан. Это предмет споров. Но ясно одно: на месте кратера Езеро не было моря. Там было озеро шириной примерно 40 километров».

Ровер «Настойчивость» начинает историческую охоту. Его задача – найти следы возможной прошлой жизни на Марсе. Местом поисков стал кратер Езеро.

Учёные полагают, что сам кратер образовался после падения метеорита. Именно это, по их мнению, могло создать среду, благоприятную для возникновения жизни.

[Кеннет Фарли, исследователь]:

«Мы заглянем в далёкое прошлое истории. И, если мы найдём следы существования жизни, то только микробной».

Марсоход возьмёт образцы пород и отложений со дна кратера. Потом он проверит их происхождение – вулканическое или осадочное. Это поможет понять, как формировался Марс.

Кроме того, учёные предполагают, что озеро в кратере наполнялось и высыхало несколько раз. Опровергнуть или подтвердить теорию также можно будет в ходе миссии «Настойчивости».

После исследования марсоход запечатает образцы камней, обломков пород и пыли в специальные металлические трубки. В будущем их доставят на Землю для более тщательного исследования.

Ровер высадился на Красную планету в феврале этого года. Он оборудован семью научными инструментами, а также камерами и микрофонами для съёмки и звукозаписи.

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