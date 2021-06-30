В тайское «Королевство тигров» возвращаются посетители
В тайскую провинцию Пхукет начинают пускать иностранных туристов почти из 70 стран. В парке «Королевство тигров»..
Дата загрузки: 2021-06-30
[Чадарат Таодэнг, директор парка «Королевство тигров»]:
«Мы будем каждые полчаса мыть все поверхности, к которым можно прикоснуться. Также мы приготовили дезинфицирующее средство для рук и обучили персонал правильному поведению в новых условиях».
В парке живут более 50 тигров и гепардов. До пандемии сюда ежедневно приходили сотни человек.
[Пхонпхавит Тон-Од, смотритель]:
«Я рад, что к тиграм снова будут приходить люди, и Пхукет опять оживёт. Возвращение туристов поможет восстановить душевное равновесие как животным, так и персоналу».
«Королевство тигров» – это контактный зоопарк. Здесь содержат дрессированных хищников, которые привыкли к людям. Гости могут по своему выбору пообщаться либо со взрослыми животными, либо с тигрятами.
[Абдулрахим А-Вэкечи, смотритель]:
«Я рад открытию парка, потому что гепард Грегор любит людей. Ему нравится быть среди туристов и персонала».
Вакцинированные туристы могут свободно передвигаться по острову без предварительного карантина. По истечении двух недель путешественникам разрешены поездки и по другим регионам Таиланда.
В 2019 году страну посетило почти 40 миллионов иностранных гостей, в прошлом – менее семи миллионов. Правительство надеется, что в текущем квартале в Таиланде побывает 130 тысяч иностранцев.
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