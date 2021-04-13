Япония планирует сбросить в океан 1,25 млн тонн воды с «Фукусимы-1»

Япония планирует сбросить в океан воду с АЭС «Фукусима-1», на которой десять лет назад произошла радиационная..

[Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии]:

«После строительства объектов, соответствующих правилам, мы примерно через два года начнём выброс в океан».

Япония планирует сбросить в океан воду с АЭС «Фукусима-1», на которой десять лет назад произошла радиационная авария максимального уровня. Правительство страны заявляет, что это самый реалистичный вариант решения проблемы. Оно также обещает не нанести вреда природе.

Радиоактивная вода хранится на территории АЭС. Её скопилось более одного миллиона 200 тысяч тонн. К лету будущего года места для хранения не останется.

Оператор атомной станции «Токийская энергетическая компания» очищает загрязнённую воду от радионуклидов. Однако в ней остаётся тритий, который трудно отделить. Специалисты планируют снизить его концентрацию путём разбавления незагрязнённой водой. Японское правительство обещает, что после этого вода станет безопасной и будет отвечать нормам ВОЗ. Власти полагают, что процесс сброса в океан займёт десятилетия.

Между тем Южная Корея выразила глубокое сожаление в связи с решением правительства Японии.

[Ко Юн Чхоль, глава Управления по координации госполитики]:

«Мы сообщим японскому правительству, что озабочены его решением, и наш народ возражает против него. Решение японского правительства совершенно неприемлемо».

Сеул будет настаивать на том, чтобы процесс сброса воды был прозрачным и проходил под международным контролем.

Решение японских властей также обеспокоило представителей рыболовной промышленности разных стран.

Авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года. Причиной послужило сильное землетрясение и последовавшее за ним цунами. По оценкам специалистов «Токийской энергетической компании», на устранение последствий аварии на АЭС может потребоваться 40 лет.

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