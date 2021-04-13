Япония планирует сбросить в океан 1,25 млн тонн воды с «Фукусимы-1»
Япония планирует сбросить в океан воду с АЭС «Фукусима-1», на которой десять лет назад произошла радиационная..
Дата загрузки: 2021-04-13
[Ёсихидэ Суга, премьер-министр Японии]:
«После строительства объектов, соответствующих правилам, мы примерно через два года начнём выброс в океан».
Радиоактивная вода хранится на территории АЭС. Её скопилось более одного миллиона 200 тысяч тонн. К лету будущего года места для хранения не останется.
Оператор атомной станции «Токийская энергетическая компания» очищает загрязнённую воду от радионуклидов. Однако в ней остаётся тритий, который трудно отделить. Специалисты планируют снизить его концентрацию путём разбавления незагрязнённой водой. Японское правительство обещает, что после этого вода станет безопасной и будет отвечать нормам ВОЗ. Власти полагают, что процесс сброса в океан займёт десятилетия.
Между тем Южная Корея выразила глубокое сожаление в связи с решением правительства Японии.
[Ко Юн Чхоль, глава Управления по координации госполитики]:
«Мы сообщим японскому правительству, что озабочены его решением, и наш народ возражает против него. Решение японского правительства совершенно неприемлемо».
Сеул будет настаивать на том, чтобы процесс сброса воды был прозрачным и проходил под международным контролем.
Решение японских властей также обеспокоило представителей рыболовной промышленности разных стран.
Авария на «Фукусиме-1» произошла в марте 2011 года. Причиной послужило сильное землетрясение и последовавшее за ним цунами. По оценкам специалистов «Токийской энергетической компании», на устранение последствий аварии на АЭС может потребоваться 40 лет.
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