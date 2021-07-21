Иностранные туристы возвращаются в Марракеш
Канадские туристы Паскаль и Натали отдыхают в Марракеше впервые с начала пандемии. В июне власти Марокко..
Дата загрузки: 2021-07-21
[Натали Греко, туристка из Канады]:
«Когда я приезжаю в Марракеш, не хочу ехать больше никуда. Я влюблена в этот город и поэтому сейчас я счастлива».
Но гостей пока мало. Этот отель заполнен на 62% и только 12% постояльцев – иностранцы.
[Рашид Убассу, сотрудник отеля]:
«Границы открылись 15 июня, после этого прибыло немного иностранных туристов, и бизнес стал понемногу восстанавливаться, но это ещё не полное восстановление».
Многие туристы приезжают в Марракеш не в первый раз. Город славится фруктовыми рынками и местной кухней.
[Мохамед Зубайр, турист из Великобритании]:
«Я решил приехать в Марокко, поскольку бывал здесь и раньше. Люди тут гостеприимные и приятные, еда великолепная и погода отличная».
Марракеш также знаменит благодаря своим садам и паркам. Например, сады Менара заложили ещё около 900 лет назад.
[Канель, туристка из Франции]:
«Мне нравится Марракеш. Это очень красивый город, и здесь много ремёсел, жизнь дешевле, и мы можем позволить себе больше, чем во Франции или в Европе».
Впрочем, санитарные меры по-прежнему нужно соблюдать.
[Паскаль Греко, турист из Канады]:
«Здесь очень комфортно. Такие же правила я соблюдал и в своей стране, так что нет проблем. К сожалению, из-за COVID мы вынуждены жить с ограничениями, носить маски, но выбора нет».
В отелях для гостей также подготовлены антибактериальные средства для рук, а персонал дезинфицирует поверхности и воздух в номерах.
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