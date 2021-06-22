Американцы следят за жизнью птичьих семей через камеры

Птичий «Дом-2» – так можно назвать новое увлечение американцев. Многие жители США с интересом следят за..

[Дэвид Уилер, сотрудник Фонда сохранения дикой природы]:

«Веб-камеры с дикой природой в прошлом году стали находкой для многих, поскольку люди месяцами сидели взаперти. И камеры с белоголовыми орланами были среди самых популярных в стране. Легко понять, почему, ведь это наш национальный символ».

Птичий «Дом-2» – так можно назвать новое увлечение американцев. Многие жители США с интересом следят за жизнью белоголовых орланов благодаря сети камер.

Сотрудник Фонда сохранения дикой природы Дэвид Уилер говорит, что у каждого орлана – свой характер и особенности поведения.

[Дэвид Уилер, сотрудник Фонда сохранения дикой природы]:

«Это индивидуумы. Универсального подхода нет. Многие орланы поступают определённым образом, а некоторые – нет. И нет лучшего способа увидеть это, чем через веб-камеры».

Проект также позволил лучше изучить особенности жизни этих птиц: то, как много яиц они откладывают и сколько птенцов выживает. Так, если родители – хорошие охотники, то обычно у них выживают все птенцы. А если это не так, то самые маленькие оказываются в опасности.

[Уильям Байни, участник программы]:

«Птенец, который вылупится последним, может не выжить из-за соперничества за еду со старшими братьями и сёстрами».

Впрочем, это тоже не всегда так. Некоторые орланы следят, чтобы были сыты и самые маленькие. Другие не обращают на это внимания. Некоторые усердно выслеживают добычу, а другие не брезгуют ловить даже котят.

Согласно последним данным Службы охраны природы США, популяция белоголовых орланов в Соединённых Штатах за последнее десятилетие увеличилась в четыре раза. Сегодня их более 300 тысяч.

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