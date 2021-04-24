100 тысяч тюльпанов зацвели в лондонском дворце
Дворцово-парковый ансамбль Хэмптон-Корт в Лондоне стал по-весеннему ярким. На клумбах и в оранжереях зацвели тюльпаны. Садовники..
Дата загрузки: 2021-04-24
Дворцово-парковый ансамбль Хэмптон-Корт в Лондоне стал по-весеннему ярким. На клумбах и в оранжереях зацвели тюльпаны. Садовники высадили более 100 тысяч луковиц. Некоторые сорта выращивала королева Мария II, правившая в XVII веке.
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