Ещё один округ Вирджинии принял резолюцию с осуждением насильственного изъятия органов в Китае Ещё один округ в штате Вирджиния принял резолюцию, которая осуждает принудительное извлечение органов у узников совести.. Дата загрузки: 2021-03-29

Ещё один округ в штате Вирджиния принял резолюцию, которая осуждает принудительное извлечение органов у узников совести в Китае. Это округ Спотсилвейния.

За последние 15 лет поступали многочисленные свидетельства того, что китайская компартия извлекает у заключённых органы, чтобы поставлять их на свой трансплантационный рынок. И, как предполагается, среди жертв таких преступлений – очень много людей, которые попали в заключение за свои духовные убеждения. В основном, это те, кто занимается медитативной практикой Фалуньгун.

[Чуньянь Ван, беженка из Китая]:

«Мой муж умер в результате репрессий. Моя семья была разбита, а бизнес разорён».

Эта китаянка семь лет провела в китайской тюрьме за то, что занимается Фалуньгун. Её, к счастью, миновала страшная участь, которая постигла многих её единомышленников. По оценкам правозащитников, в Китае десятки тысяч приверженцев этой духовно-оздоровительной гимнастики цигун стали жертвами насильственного извлечения органов.

[Дебора Фразье, окружной инспектор]:

«Объявлять людей преступниками и забирать у них самую драгоценную вещь – жизнь – бесчеловечно».

В резолюции законодатели указали: «Мы решительно осуждаем репрессии в отношении Фалуньгун, а также проводимое китайскими коммунистическими властями извлечение органов у всех узников совести».

Каждый день всё больше жителей США выступают против этих преступлений.

[Гари Скиннер, окружной инспектор]:

«Нужно решительно сказать: «Остановите это»».

Ранее подобные резолюции с осуждением преступлений китайской компартии уже приняли в восьми других округах Вирджинии.

[Кевин Маршалл, окружной инспектор]:

«Мы не хотим, чтобы это осталось незамеченным. Всё начинается с местных органов управления. И кампании здесь в Вирджинии оказались очень успешными. Посмотрим, продвинется ли дело дальше».

Конгресс США уже принял резолюцию, но до рассмотрения в Сенате она пока не дошла. Впрочем, несколько законодателей представили новый законопроект, цель которого – противостоять насильственному извлечению органов.

И противостоят этим преступлениям не только в США. Так, в Израиле страховым компаниям запрещено возмещать расходы на трансплантацию органов, которые поступили из стран, нарушающих международные правила. В частности, когда донор органа неизвестен.