Новый рекорд Гиннесса: игрушечный поезд сыграл самую длинную мелодию на бокалах

В Музее миниатюр в Гамбурге игрушечный паровоз едет по путям и одновременно слегка ударяет по бокалам,..

В Музее миниатюр в Гамбурге игрушечный паровоз едет по путям и одновременно слегка ударяет по бокалам, наполненным водой. В результате по помещению разливаются самые разные классические произведения.

Музей был вынужден закрыть двери из-за пандемии. Тогда основатель заведения Фредерик Браун и его команда решили, что это лучшее время для установления мирового рекорда.

[Фредерик Браун, создатель миниатюрного города]:

«Сначала эта идея казалась сумасшедшей. Все так и говорили, что я, похоже, сошёл с ума. Но мы не сдались и вот сейчас попытаемся установить мировой рекорд. Если честно, нам просто весело, мы играем в это как дети».

Фредерик задумал установить рекорд Гиннесса на самую длинную мелодию, которую сыграет игрушечный поезд. И это ему удалось.

[Фредерик Браун, создатель миниатюрного города]:

«Не всё идеально, но просто попробуйте сыграть Верди на винных бокалах, или даже «Болеро», если в вашем распоряжении только две октавы. Вот почему я говорю, что это мега-рекорд. И в ближайшее время его вряд ли побьют, я уверен».

Команде пришлось немало попотеть. Главной трудностью было то, что пока наполняли и устанавливали все 2840 бокалов, вода из них начинала испаряться, и звук менялся.

[Фредерик Браун, создатель миниатюрного города]:

«Мы искали разные решения. Мы пытались накрыть поверхность воды плёнкой. Потом мы нашли лёгкое масло, очень жидкое. На нём не готовят. И оказалось, что оно создаёт идеальное покрытие и почти полностью предотвращает испарение. Мы протестировали его. Испаряются только две сотых процента. А из обычного бокала – около половины процента. Это совсем другое дело».

Команде также нужно было удостовериться, что поезд не разобьёт ни один из бокалов. В итоге игрушечный состав исполнил 20 разных классических мелодий, включая «Марш Радецкого» Штрауса и «К Элизе» Бетховена.

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