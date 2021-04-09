ТОП-10: самые долгоправящие политики и монархи Африки В Чаде выбирают президента. Действующий глава государства Идрис Деби надеется переизбраться на новый срок и продлить.. Дата загрузки: 2021-04-09

В Чаде выбирают президента. Действующий глава государства Идрис Деби надеется переизбраться на новый срок и продлить своё правление, которое длится уже 30 лет.

В целом в Африке есть десять правителей, которые продержались при власти не одно десятилетие.

Несомненным лидером среди них считается Теодоро Обианг Нгема Мбасого – президент Экваториальной Гвинеи. При власти 78-летний политик уже 41 год. Он занял пост, свергнув диктаторский режим своего дяди. В 92-м в стране легализовали оппозиционные партии. Каждые выборы Обианг получает более 90% голосов избирателей.

А это президент Камеруна Поль Бийя. Правит страной 38 лет. 88-летний Бийя победил уже на пяти выборах. При этом оппозиция назвала голосования сфальсифицированными. В 2008 году Бийя отменил ограничение в два президентских срока.

Теперь перенесёмся в Республику Конго, где уже 38 лет правит Дени Сассу-Нгессо. 77-летний политик изменил Конституцию, что позволило ему переизбраться. В марте этого года он снова победил на президентских выборах.

В Уганде последние 35 лет правит Йовери Кагута Мусевени. 76-летний президент победил уже в шести выборах. Самые недавние прошли в январе. Парламент Уганды дважды изменял конституцию, чтобы позволить ему переизбираться. В 2005 он отменил ограничение в два срока, а в 2017-м убрал возрастной лимит в 75 лет.

А это уже не президент, а настоящий король. Мсвати III 35 лет правит Королевством Эсватини, которое раньше называли Свазиленд. Там абсолютная монархия, и все политические партии запрещены.

Президент Эритреи Исайяс Афеверки при власти почти 28 лет. Он занимает этот пост с 93 года, когда страна получила независимость от Эфиопии. С тех пор здесь ещё ни разу не проходили общенациональные выборы. Правозащитные организации считают государство одним из самых репрессивных в мире.

73-летний Исмаил Омар Гелле – президент Джибути почти 22 года. Он перенял бразды правления от своего дяди. Победил уже на четырёх выборах. В этом месяце снова планирует переизбраться.

В Марокко более 21 года правит король Мухаммед VI. Его династия – у власти с 1631 года. Это самый большой срок для мусульманского мира.

И напоследок о Руанде. Там почти 21 год правит Поль Кагаме. В 2015 году здесь также изменили конституцию, чтобы он смог переизбраться на свой третий семилетний срок, а также ещё два пятилетних. Это означает, что 63-летний политик может оставаться у власти до 2034 года.