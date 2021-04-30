Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост построили в Португалии

Вот так выглядит самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Его только что открыли на севере..

Вот так выглядит самый длинный в мире подвесной пешеходный мост. Его только что открыли на севере Португалии, близ городка Ароко.Длина моста – 516 метров. Он расположился на высоте 175 метров над рекой Пайва. В геопарке, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По мосту уже гуляют местные жители. Пока он открыт только для них. Впрочем, ступить на него отваживаются не все. Конструкция закреплена стальными тросами и немного покачивается при каждом шаге.

[Уго Ксавьер, местный житель]:

«Я немного боялся, но оно того стоило, потому что это необычно. Это действительно невероятный выброс адреналина».

Мост строили два года. Проект обошёлся почти в три миллиона долларов. Местные жители надеются, что новая достопримечательность привлечёт в регион туристов. Уже можно записываться на экскурсию.

[Эммануэль, гид]:

«Это глоток свежего воздуха для нашей земли, потому что мост привлечёт больше инвестиций, больше людей. <…> Это придаст Ароке новой динамики».

Население этой местности стареет, поскольку многие молодые люди уезжают жить в большие города. Новая достопримечательность призвана «омолодить» инфраструктуру региона.

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