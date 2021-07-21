Где открыли самую длинную велодорожку из солнечных панелей
Дорога в будущее. В Нидерландах появилась самая длинная в мире велодорожка из солнечных панелей. Её длина..
Дата загрузки: 2021-07-21
Теперь велопоездки можно сочетать с выработкой экологически чистой энергии. Первыми по велодорожке проехались ученики местной школы.
[Махил ван Леувен, велосипедист]:
«Это полезнее для окружающей среды. Лучше солнечные панели на велосипедной дорожке, чем ветряные мельницы. Ветряные мельницы другие. Птицы врезаются в них и погибают».
Дорога состоит из нескольких слоёв. Сначала бетон. Затем солнечные панели. А сверху – тонкое прозрачное защитное покрытие. Оно пропускает солнечный свет.
Создатели эко-трассы говорят, что такие панели почти такие же эффективные, как те, что устанавливают на крышах зданий.
[Ариан де Бондт, директор компании-производителя]:
«Примерно 75% от того, что получается с крыши, так что довольно много. Это плоская поверхность, есть стеклянные конструкции, но, тем не менее, мы можем производить 75% солнечной энергии по сравнению с крышей».
Подобные велодорожки уже существуют в Нидерландах. Их разработчики хотят показать, что для выработки чистой энергии не нужно дополнительного места.
[Арнэ Схадделе, местный политик]:
«У нас густонаселённая провинция, где мало места. Поэтому нам важно максимально использовать существующее пространство. Так что, если есть возможность использовать дорогу для выработки энергии, это будет двойным преимуществом».
Этот проект воплощают в жизнь в рамках более широкой климатической инициативы ЕС. К 2030 году блок планирует снизить выбросы СО2 на 55% по сравнению с показателями 1990-го.
Короткая ссылка на эту страницу: