Где открыли самую длинную велодорожку из солнечных панелей

Дорога в будущее. В Нидерландах появилась самая длинная в мире велодорожка из солнечных панелей. Её длина..

Дорога в будущее. В Нидерландах появилась самая длинная в мире велодорожка из солнечных панелей. Её длина 330 метров. Находится в городке Маартенсдейк провинции Утрехт.

Теперь велопоездки можно сочетать с выработкой экологически чистой энергии. Первыми по велодорожке проехались ученики местной школы.

[Махил ван Леувен, велосипедист]:

«Это полезнее для окружающей среды. Лучше солнечные панели на велосипедной дорожке, чем ветряные мельницы. Ветряные мельницы другие. Птицы врезаются в них и погибают».

Дорога состоит из нескольких слоёв. Сначала бетон. Затем солнечные панели. А сверху – тонкое прозрачное защитное покрытие. Оно пропускает солнечный свет.

Создатели эко-трассы говорят, что такие панели почти такие же эффективные, как те, что устанавливают на крышах зданий.

[Ариан де Бондт, директор компании-производителя]:

«Примерно 75% от того, что получается с крыши, так что довольно много. Это плоская поверхность, есть стеклянные конструкции, но, тем не менее, мы можем производить 75% солнечной энергии по сравнению с крышей».

Подобные велодорожки уже существуют в Нидерландах. Их разработчики хотят показать, что для выработки чистой энергии не нужно дополнительного места.

[Арнэ Схадделе, местный политик]:

«У нас густонаселённая провинция, где мало места. Поэтому нам важно максимально использовать существующее пространство. Так что, если есть возможность использовать дорогу для выработки энергии, это будет двойным преимуществом».

Этот проект воплощают в жизнь в рамках более широкой климатической инициативы ЕС. К 2030 году блок планирует снизить выбросы СО2 на 55% по сравнению с показателями 1990-го.

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