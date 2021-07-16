Первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере, открылся в Амстердаме

Королева Нидерландов вместе с роботом открывают новую достопримечательность Амстердама и одновременно яркое свидетельство неминуемого технического прогресса.

На одном из знаменитых каналов города появился стальной мост, который напечатали на 3D-принтере. Его называют первым в своём роде в мире.

Для его создания использовали технологию аддитивного производства проволочной дуги. Её разработала амстердамская компания MX3D.

[Тим Гёртьенс, основатель компании MX3D]:

«Технологию, которую мы использовали для печати моста, на самом деле, мы разработали сами. Это комбинация сварочного оборудования и робота. То есть две части. Но программное обеспечение, которое мы разработали, управляет всей системой и превращает её в 3D-принтер».

Футуристический мост спроектирован голландским дизайнером Йорисом Лаарманом и расположен над одним из старейших каналов Амстердама. Его монтаж – кульминация многолетней работы, которую начали ещё в 2015 году.

[Тим Гёртьенс, основатель компании MX3D]:

«Это не только позволяет сделать вещи дешевле и эффективнее, но и даёт архитекторам и дизайнерам новый инструмент».

На мосту установлены датчики, которые исследователи из Имперского колледжа Лондона будут использовать для наблюдения за конструкцией в режиме реального времени. Это поможет понять, как конструкция реагирует на активное пешеходное движение.

[Миша Мос, член городского совета Амстердама]:«Мы отследим поведение людей в публичных местах, а также поймём причину, по которой наши мосты и каналы изнашиваются».

Городской совет позволил участникам проекта собирать данные в течение двух лет.

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