Рекорд Гиннесса: в Дании построили самый высокий в мире замок из песка

Замок из песка высотой 21 метр 16 сантиметров построили в датском городе Блокхус. Он стал самой..

[Уилфрид Стейгер, скульптор из Нидерландов]:

«Коронавирус управляет нашей жизнью. Он диктует, что нам делать. Он заставляет нас носить маски, не встречаться с родными и не ходить в хорошие места. Заставляет ничего не делать и сидеть дома».

Замок из песка высотой 21 метр 16 сантиметров построили в датском городе Блокхус. Он стал самой высокой песочной скульптурой в мире и побил рекорд Гиннесса. Тема творения – COVID-19.

Замок выполнен в виде пирамиды. Так он будет устойчивее. На его создание ушло почти пять тонн песка. Над этим творением трудились 30 скульпторов.

[посетитель выставки]:

«Это за гранью красоты. Он похож на архитектурное творение Рима, на что-то средневековое. Я очень впечатлён».

Рекорд зарегистрировали представители Книги Гиннесса. Его включат в следующее издание. Предыдущее достижение принадлежит Германии. Там в 2019 году построили песочный замок высотой 17 метров 66 сантиметров.

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