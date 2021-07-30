Прыгнуть на канате с самого высокого в мире стеклянного моста

Прыжок, на который решится не каждый. До земли здесь – почти 300 метров. Такое развлечение предлагают..

[Анил Тамант, прыгун]:

«Собираюсь прыгнуть с канатом в своём вингсьюте. Тем, кто раньше этого не делал, будет немного страшно. Но я уже прыгал пару раз, так что ощущения хорошие».

Прыжок, на который решится не каждый. До земли здесь – почти 300 метров. Такое развлечение предлагают в китайской провинции Хэнань. Здесь можно совершить самый высокий в мире прыжок на резиновом канате со стеклянного пешеходного моста.

Мост под названием «Дорога в облака» находится в национальном парке Улинъюань, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Длина сооружения – 430 метров.

Аттракцион банджи-джампинга открыли здесь в конце прошлого года.

[Джонни Дикер, оператор аттракциона]:

«В среднем у нас сейчас по 20 прыжков в день. Это достаточно неплохо для такого рода прыжков».

Чтобы компенсировать нехватку иностранных туристов, цену на прыжки снизили на 40%. Сейчас развлечение обойдётся почти в 2000 юаней, это чуть больше 300 долларов.

Сам мост открыли в августе 2016 года. Его спроектировал израильский архитектор Хаим Дотан. Он один из самых длинных и высоких стеклянных пешеходных мостов в мире. Говорят, прыгать с таких даже проще, чем с более низких.

[Джонни Дикер, оператор аттракциона]:

«Когда прыгаешь не с такой высоты, то земля ближе, и это страшнее. А когда ты так высоко, то это похоже на скайдайвинг. Чем ты выше, тем меньше осознаёшь расстояние».

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