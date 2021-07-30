Прыгнуть на канате с самого высокого в мире стеклянного моста
Прыжок, на который решится не каждый. До земли здесь – почти 300 метров. Такое развлечение предлагают..
Дата загрузки: 2021-07-30
[Анил Тамант, прыгун]:
«Собираюсь прыгнуть с канатом в своём вингсьюте. Тем, кто раньше этого не делал, будет немного страшно. Но я уже прыгал пару раз, так что ощущения хорошие».
Мост под названием «Дорога в облака» находится в национальном парке Улинъюань, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Длина сооружения – 430 метров.
Аттракцион банджи-джампинга открыли здесь в конце прошлого года.
[Джонни Дикер, оператор аттракциона]:
«В среднем у нас сейчас по 20 прыжков в день. Это достаточно неплохо для такого рода прыжков».
Чтобы компенсировать нехватку иностранных туристов, цену на прыжки снизили на 40%. Сейчас развлечение обойдётся почти в 2000 юаней, это чуть больше 300 долларов.
Сам мост открыли в августе 2016 года. Его спроектировал израильский архитектор Хаим Дотан. Он один из самых длинных и высоких стеклянных пешеходных мостов в мире. Говорят, прыгать с таких даже проще, чем с более низких.
[Джонни Дикер, оператор аттракциона]:
«Когда прыгаешь не с такой высоты, то земля ближе, и это страшнее. А когда ты так высоко, то это похоже на скайдайвинг. Чем ты выше, тем меньше осознаёшь расстояние».
Короткая ссылка на эту страницу: