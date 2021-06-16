Индейцы вручную возводят гигантский верёвочный мост в Перу

Индейцы кечуа в перуанской провинции Канас восстанавливают верёвочный мост Кесвачака. Уже почти 600 лет такая висячая..

Индейцы кечуа в перуанской провинции Канас восстанавливают верёвочный мост Кесвачака. Уже почти 600 лет такая висячая дорожка соединяет общины, разделённые рекой Апуримак.

Обычно мост переделывают каждое лето, но во время пандемии традиционный ритуал отменили. В итоге в марте этого года мост оборвался.

[Жан Поль Бенавенте, губернатор региона Куско]:

«Теперь это похоже на ответ пандемии. В глубине перуанских Анд этот мост соединил берега реки Апуримак. И мы можем сказать миру, что постепенно побеждаем пандемию».

Верёвки для моста Кесвачака делают из растительных волокон. Сначала морозостойкую траву отбивают камнями, чтобы размягчить. Потом вымачивают в воде и сушат. Затем в каждой общине плетут верёвки, используя традиционные методы.

Из тонких верёвок делают толстые, в том числе и канаты. Их шесть. Четыре служат пешеходной частью, а две – перилами.

Натянутые канаты соединяют более тонкими верёвками, которые предотвращают падение. В работе участвуют только мужчины.

[Жан Поль Бенавенте, губернатор региона Куско]:

«Кесвачака – живой мост инков и отражение традиционной культуры. Сейчас мост восстанавливает община Уинчири из района Кеуэ. Этот мост соединяет деревни и также объединяет традиции и культурные обычаи».

Кесвачака – это единственный древний мост, сделанный вручную из растительных волокон, сохранившийся до наших дней. Его длина – 33 метра, ширина – метр и 20 сантиметров.

В 2013 году технологию возведения и реставрации моста Кесвачака внесли в список культурного и нематериального наследия ЮНЕСКО.

Короткая ссылка на эту страницу: