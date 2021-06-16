Индейцы вручную возводят гигантский верёвочный мост в Перу
Индейцы кечуа в перуанской провинции Канас восстанавливают верёвочный мост Кесвачака. Уже почти 600 лет такая висячая..
Дата загрузки: 2021-06-16
Обычно мост переделывают каждое лето, но во время пандемии традиционный ритуал отменили. В итоге в марте этого года мост оборвался.
[Жан Поль Бенавенте, губернатор региона Куско]:
«Теперь это похоже на ответ пандемии. В глубине перуанских Анд этот мост соединил берега реки Апуримак. И мы можем сказать миру, что постепенно побеждаем пандемию».
Верёвки для моста Кесвачака делают из растительных волокон. Сначала морозостойкую траву отбивают камнями, чтобы размягчить. Потом вымачивают в воде и сушат. Затем в каждой общине плетут верёвки, используя традиционные методы.
Из тонких верёвок делают толстые, в том числе и канаты. Их шесть. Четыре служат пешеходной частью, а две – перилами.
Натянутые канаты соединяют более тонкими верёвками, которые предотвращают падение. В работе участвуют только мужчины.
[Жан Поль Бенавенте, губернатор региона Куско]:
«Кесвачака – живой мост инков и отражение традиционной культуры. Сейчас мост восстанавливает община Уинчири из района Кеуэ. Этот мост соединяет деревни и также объединяет традиции и культурные обычаи».
Кесвачака – это единственный древний мост, сделанный вручную из растительных волокон, сохранившийся до наших дней. Его длина – 33 метра, ширина – метр и 20 сантиметров.
В 2013 году технологию возведения и реставрации моста Кесвачака внесли в список культурного и нематериального наследия ЮНЕСКО.
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