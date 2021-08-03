Мангровые деревья на площади в 75 футбольных стадионов высадят в Бразилии

Зелёные саженцы на плохо пахнущем болоте. У этих маленьких растений – важная миссия. Со временем они..

[Мариу Москателли, биолог]:

«Ситуация плохая, и есть что улучшать, но мы на полпути. Пришло время сделать шаг вперёд».

Зелёные саженцы на плохо пахнущем болоте. У этих маленьких растений – важная миссия. Со временем они превратятся в мангровый лес на берегах залива Гуанабара в штате Рио-де-Жанейро. И хотя мангры считаются невозобновляемым ресурсом, биологи надеются на успех.

Цель проекта – очистить от мусора побережье и высадить на нём деревья. Они станут самым большим мангровым лесом в Бразилии. Площадь составит 750 тысяч квадратных метров. Это как 75 футбольных стадионов.

Лес станет домом для многих видов животных, в том числе и морских. Он также защитит берег от эрозии, а воздух – от загрязнения углекислым газом. Мангры ценны и тем, что ослабляют разрушительную силу ураганов и цунами, причём намного лучше искусственных сооружений.

Впрочем, на восстановление мангровой экосистемы нужно не менее 100 лет. Именно поэтому они относятся к невозобновляемым ресурсам.

В проекте участвуют местные жители.

[участница проекта]:

«Я счастлива, потому что забочусь о природе ради своих детей и внуков, чтобы они когда-нибудь увидели мангровый лес». [участник проекта]:

«Я очень горжусь тем, что помогаю проекту. Если каждый внесёт вклад, то мы увидим красивый и чистый мангровый лес».

Мангровые леса растут в тропических и субтропических регионах на морских побережьях и в устьях рек. Вечнозелёные лиственные деревья создают переходную зону между морем и сушей.

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