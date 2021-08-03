Мангровые деревья на площади в 75 футбольных стадионов высадят в Бразилии
Зелёные саженцы на плохо пахнущем болоте. У этих маленьких растений – важная миссия. Со временем они..
Дата загрузки: 2021-08-03
[Мариу Москателли, биолог]:
«Ситуация плохая, и есть что улучшать, но мы на полпути. Пришло время сделать шаг вперёд».
Цель проекта – очистить от мусора побережье и высадить на нём деревья. Они станут самым большим мангровым лесом в Бразилии. Площадь составит 750 тысяч квадратных метров. Это как 75 футбольных стадионов.
Лес станет домом для многих видов животных, в том числе и морских. Он также защитит берег от эрозии, а воздух – от загрязнения углекислым газом. Мангры ценны и тем, что ослабляют разрушительную силу ураганов и цунами, причём намного лучше искусственных сооружений.
Впрочем, на восстановление мангровой экосистемы нужно не менее 100 лет. Именно поэтому они относятся к невозобновляемым ресурсам.
В проекте участвуют местные жители.
[участница проекта]:
«Я счастлива, потому что забочусь о природе ради своих детей и внуков, чтобы они когда-нибудь увидели мангровый лес».
[участник проекта]:
«Я очень горжусь тем, что помогаю проекту. Если каждый внесёт вклад, то мы увидим красивый и чистый мангровый лес».
Мангровые леса растут в тропических и субтропических регионах на морских побережьях и в устьях рек. Вечнозелёные лиственные деревья создают переходную зону между морем и сушей.
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