Танцующие миски: гончар из Тайваня создаёт самую тонкую в мире посуду

Изделия этого тайваньского гончара могли попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Настолько тонкостенные, что колышутся от дуновения..

Изделия этого тайваньского гончара могли попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Настолько тонкостенные, что колышутся от дуновения ветра.

Но процесс сертификации требовал раскрыть секреты технологии, а потому Хуан Чэннань решил отказаться от мировой славы.

И не прогадал. Ценители керамики в Китае и Тайване отдают за его работы по 900 тысяч долларов.

[Хуан Чэннань, гончар]:

«Если сделать чашу толщиной около 0,1 миллиметра, у неё будет волнообразная форма, и она станет очень мягкой. При толщине 0,7 миллиметра изделие уже не деформируется. Если хотите сделать чашу такой же тонкой, как у меня, самое важное – подобрать состав глины».

Время мастера расписано на месяцы вперёд. Все свои заказы он доставляет клиентам лично.

[Хуан Чэннань, гончар]:

«Сначала китайцы говорили, что это «изделия из яичной скорлупы». Но увидев их, они стали говорить, что это «керамика яичной плёнки», имея в виду мембрану внутри яйца».

Некогда коллеги подозревали, что Хуан хитрит, добавляя в глину пластик. Но законы физики это опровергают: пластик плавится при 200 градусах по Цельсию, а керамические чаши обжигают в печи при температуре в 1200 градусов.

[Хуан Чэннань, гончар]:

«Невозможно, чтобы я добавлял пластик. Моя формула близка к нанотехнологиям, иначе ничего не получилось бы. Даже специалисты по керамике не верят, что можно сделать чашу настолько тонкой. Можете себе представить, как это сложно».

Завершающий штрих – роспись. Художник, работающий с Хуаном, не уступает ему в мастерстве. У Ланг специализируется на росписи тонких керамических изделий и работает в паре с Хуаном почти 20 лет.

[У Лан, художник по керамике]:

«Нужно быть очень осторожным. Ни на минуту не расслабишься. Стенки очень тонкие. Движения кистью должны быть медленные и мягкие. Проявишь небрежность – случится трагедия. Так я уже разбил несколько мисок».

Особая концентрация нужна, чтобы изобразить что-то внутри чаши.

[У Лан, художник по керамике]:

«Это не удовольствие, а кропотливый труд. Если чаша разбивается, на душе – глубокая печаль. Столько труда на неё потрачено».

Гончарство – одно из древнейших ремёсел Древнего Китая. Расцвет искусства пришёлся на период династии Тан.

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