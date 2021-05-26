Найти COVID по запаху: как обучают британских собак-ищеек

В Великобритании собак-ищеек хотят использовать, чтобы искать заражённых COVID-19. Они будут патрулировать аэропорты и другие места..

В Великобритании собак-ищеек хотят использовать, чтобы искать заражённых COVID-19. Они будут патрулировать аэропорты и другие места с большим скоплением людей.

[Стив Линдси, профессор Университета Дюрама]:

«Мы были заинтересованы в разработке быстрого и точного теста на COVID. Наша предыдущая работа с собаками показала, что мы способны обнаруживать людей с малярией по их запаху, поэтому в начале пандемии мы решили проверить, смогут ли наши собаки обнаруживать по запаху людей с COVID».

Исследователи отмечают, что собаки могут определить заболевших с точностью более 94%. Их обучали с помощью носков и футболок, которые специально для проекта пожертвовали медицинские работники и госслужащие.

[Клэр Гест, основательница организации]:

«Я работала с этими собаками, и меня поразило, насколько точно они могут учуять запах COVID-19 на небольшом кусочке носка, который носили семь месяцев назад».

Исследователи говорят, что собаки даже могли по запаху определить бессимптомные или лёгкие случаи коронавируса, а также мутировавший штамм, который появился в Великобритании в конце прошлого года.

[Клэр Гест, основательница организации]:

«Собак можно использовать для быстрой неинвазивной диагностики людей, у которых есть вирус, даже если у них нет симптомов, или до того, как они узнают, что нездоровы».

Тренировать собак на выявление COVID продолжают и в других странах, включая Финляндию, Германию и Чили.

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