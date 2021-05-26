В Татарстане изучают степные дубравы, богатые различными видами растений

Степные дубравы уникальны своим биоразнообразием. В них сосуществуют разные растения: лесные, степные и луговые. Учёные Казанского федерального университета исследуют такой лес в Республике Татарстан и классифицируют растения. Они также измеряют диаметр всех деревьев в этой зоне.

Участок, где одно растительное сообщество сменяется другим, называют экотоном.

[Мария Кожевникова, эколог]:

«Например, сейчас мы находимся на границе двух типов сообщества – это остепнённый луг и дубрава. И переходная зона характеризуется тем, что туда входят виды как из одного типа сообщества, так и из другого типа сообщества, и образуют смесь – горячую точку в пределах этого масштаба между двумя типами сообществ. И остепнённые дубравы являются своеобразным переходным элементом между степными, луговыми сообществами и типичными лесными сообществами».

Учёные также отслеживают изменения в границах экосистемы, которые могут угрожать сохранности растений.

[Мария Кожевникова, эколог]:

«Самые тяжело изменяемые угрозы – это геологическое преобразование ландшафта, когда мы наблюдаем такую деятельность человека, как непродуманное строительство дорог, карьеры, распашка склонов. Иногда распахивают склоны с хорошими побуждениями. Например, хотят высадить там лесные виды растений, например, сосну. Но это не всегда правильно. То есть когда идут глобальные преобразования ландшафта человеком, очень важно не навредить».

Министерство лесного хозяйства Татарстана компенсирует ущерб от строительства общественной инфраструктуры посадкой дубов. Дубравы составляют лишь 14% всех лесов Татарстана.

[Ильгизар Зарипов, замминистра лесного хозяйства Татарстана]:

«В абсолютных цифрах – это более 160 тысяч гектаров. Дуб для нас – особенная порода, потому что её достаточно мало. И Республика Татарстан находится в уникальной климатической зоне, где проходят южные границы естественного ареала распространения дуба».

Дубы высаживают в Татарстане ежегодно, каждый раз охватывая площадь в 300-400 гектаров.

Короткая ссылка на эту страницу: