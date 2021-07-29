Исследование: какаду учат друг друга открывать мусорные баки

Для этого какаду, обитающего в пригороде Сиднея, пришло время подкрепиться. И опущенная крышка не помешает ему..

Для этого какаду, обитающего в пригороде Сиднея, пришло время подкрепиться. И опущенная крышка не помешает ему покопаться в мусорном контейнере. Птица запросто откидывает её и приступает к поиску еды. Но удивительно даже не это, а то, что какаду учат такой премудрости друг друга.

Это выяснили немецкие учёные из Института Макса Планка. Такое поведение они назвали «инновацией в открытии мусорных контейнеров».

[Люси Аплин, исследователь]:

«Это важное (открытие), потому что это уникальный и интересный пример технических инноваций в среде городских популяций животных. Эти инновации зародились в условиях новых возможностей, которые предоставили люди, и распространились среди птиц».

Учёные проводили исследования с помощью жителей Сиднея. Люди сообщали, когда и где видели какаду, открывающих мусорные баки. В 2018 году такие случаи фиксировали только в трёх пригородах Сиднея. К концу 2019-го предприимчивых какаду заметили уже в 44 местах города. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что какаду передают знания сородичам.

[Люси Аплин, исследователь]:

«Это сложное и физически трудное действие для птиц. Оно состоит из четырёх-пяти этапов, которые птица должна пройти, чтобы открыть мусорный бак. Мы также видели, что многие какаду всё ещё находятся в процессе обучения. Это говорит о том, что птица полностью осваивает умение после неоднократных наблюдений, которые, возможно, длятся несколько месяцев».

При этом нет доказательств того, что такое поведение передаётся от родителей птенцам.

Исследователи также заметили, что более 80% птиц, открывавших контейнеры, – это самцы.

Учёные надеются понять, почему некоторые виды животных хорошо приспосабливаются к жизни рядом с людьми. Если они это выяснят, то, возможно, смогут помочь тем представителям фауны, которым разрастание городов принесло проблемы.

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