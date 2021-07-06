Австралийские мастера ищут в пустыне брошенные машины и ремонтируют их

Старый брошенный автомобиль в пустыне Центральной Австралии. Такие машины стали предметом страсти некоторых автомобильных мастеров из..

Старый брошенный автомобиль в пустыне Центральной Австралии. Такие машины стали предметом страсти некоторых автомобильных мастеров из города Алис-Спрингс. Они находят их, ремонтируют, а затем продают.

Питер Хондоу реставрирует старые машины с тех пор, как у него украли его первый автомобиль. Это было в 74-м.

[Питер Хондоу, автомастер]:

«В то время в той машине была вся моя жизнь».

17-летний Питер даже нанял самолёт, чтобы найти пропажу, но безуспешно. А недавно он просматривал на Facebook видео с разбитыми автомобилями и заметил на нём свою машину. Опознал её по пулевому отверстию в задней двери. Оно появилось из-за оплошности прежнего владельца.

[Питер Хондоу, автомастер]:

«Немногие могут похвастаться тем, что у них осталась их первая машина, как, например, я спустя 45 лет».

Клинтон Деннисон также восстанавливает машины, найденные в пустыне. Специализируется на микроавтобусах и автодомах.

[Клинтон Деннисон, автомастер]:

«У меня есть четыре автодома. И большинство людей подумали бы, что им место на свалке. Но после восстановления их можно продать за 75 тысяч долларов США».

Но для мастера доход не главное.

[Клинтон Деннисон, автомастер]:

«Поиск, своего рода охота – вот что самое увлекательное».

Город Алис-Спрингс находится в одном из самых жарких и сухих мест Австралии. Поэтому брошенный транспорт стоит здесь десятилетиями и не ржавеет.

[Джефф Доусон, автомастер]:

«Если они не стоят в грязи или в воде, то прослужат ещё очень долго».

На восстановление одной машины уходят недели, а иногда и месяцы. Но мастера не бросают это дело и надеются на новые находки.

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