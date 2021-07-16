Поймать оленёнка: в дублинском парке волонтёры проводят замеры животных

В дублинском парке Феникс необычное зрелище: группа волонтёров, вооружившись сачками, ловит оленят. Здесь их около ста...

В дублинском парке Феникс необычное зрелище: группа волонтёров, вооружившись сачками, ловит оленят.

Здесь их около ста. Родились в июне и июле. Их нужно измерить в первые недели жизни, пока они вдали от стада.

[Лора Гриффин, зоолог]:

«Мы получаем важные научные данные, такие как их вес, различные размеры – всё, что нужно для отслеживания благополучия стада».

Команда из восьми человек прочёсывает траву почти военным строем и подаёт сигнал свистком, когда замечает оленёнка. Затем его ловят сачком.

[Лора Гриффин, зоолог]:

«Как только мы поймаем его, очень важно уменьшить стресс, который испытывает оленёнок, поэтому мы закрываем ему глаза, чтобы он чувствовал себя в большей безопасности. И затем мы придерживаем его ноги, чтобы он находился в безопасном положении».

Образец шерсти с живота оленёнка содержит кортизол, который сообщает об уровне стресса как у малыша, так и у его матери во время беременности.

На первый взгляд может показаться, что олени бросают своих детенышей вскоре после рождения. На самом деле они оставляют их на время, чтобы у малышей выработалась прыткость убегать от опасности.

Учёные напоминают: очень важно, чтобы люди, увидев оленят, не приближались к ним.

[Лора Гриффин, зоолог]:

«Если на нём останется ваш запах, есть вероятность, что мать его отвергнет. При этом они их не бросают. Оленят специально прячут. Очень важно, чтобы, увидев оленёнка, вы дали ему достаточно пространства. Не беспокойте его и не трогайте. Мама за ним вернётся».

Считается, что олени были завезены в этот парк из Великобритании ещё в XVII веке. Сейчас здесь живёт 600 оленей.

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