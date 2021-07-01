Вьетнамец-волонтёр за 7 лет помог спасти 1600 панголинов

Вьетнамский волонтёр Нгуен Ван Тхай с детства небезразличен к судьбе панголинов. Он вырос рядом с национальным..

[Нгуен Ван Тхай, защитник панголинов]:

«Людям они кажутся страшноватыми, потому что похожи на динозавров. Но, на самом деле, панголины забавные и застенчивые. Они не способны нападать на людей и не представляют для них никакой угрозы».

Вьетнамский волонтёр Нгуен Ван Тхай с детства небезразличен к судьбе панголинов. Он вырос рядом с национальным парком Кукфыонг и часто видел этих животных. Семь лет назад Тхай основал природозащитную организацию Save Vietnam’s Wildlife, которая уже спасла примерно 1600 панголинов.

Между тем некоторые виды панголинов находятся на грани исчезновения. Во многих странах Африки мясо этих животных употребляют в пищу. Но главный вред наносят контрабандисты, торгующие частями тела панголинов, которые используются для приготовления снадобий. Знахари утверждают, что ими можно лечить болезни. Научного обоснования этому нет.

По словам Тхая, на чёрном рынке мясо панголинов стоит 300 долларов за килограмм. Именно жестокое обращение с этими животными и побудило мужчину встать на их защиту.

[Нгуен Ван Тхай, защитник панголинов]:

«Моя первая встреча с панголинами была очень печальной. Мне было лет восемь, и я увидел, как люди доставали из норы панголинов. Очень печальный образ самки, пытающейся защитить детёныша, остался в моём сознании. Твёрдая чешуя могла спасти их от хищников, но не от людей».

В организации Тхая работает уже более 60 человек. Они патрулируют леса вместе с рейнджерами и уничтожают ловушки браконьеров.

[Чан Ван Чуонг, сотрудник организации Save Vietnam’s Wildlife]:

«Я пришёл сюда без всякого опыта. Эта работа была для меня новой. Тай всегда помогал мне. А результаты, которых добиваются он и его команда, меня очень вдохновляют продолжать работать».

За спасение панголинов Тхая удостоили премией Голдманов в области охраны окружающей среды. Но самая большая награда для него – это наблюдать, как спасённые и вылеченные панголины возвращаются в лес.

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