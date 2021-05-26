Президент Перу обещает со всей строгостью наказать маоистов за бойню в джунглях

Власти Перу обещают со всей строгостью наказать маоистов, убивших не менее 16 мирных граждан в джунглях..

Власти Перу обещают со всей строгостью наказать маоистов, убивших не менее 16 мирных граждан в джунглях Валле-де-лос-Риос-Апуримак. Этот регион известен активным наркотрафиком. Здесь производится 75% всего объёма перуанского кокаина.

Исполняющий обязанности президента Перу сказал, что этот случай не оставят безнаказанным.

[Франсиско Сагасти, временно исполняющий обязанности президента]:

«Трусливая террористическая организация убила 16 человек. Вчера подтвердили 14 жертв, но сегодня мы нашли ещё двух погибших. Некоторые из жертв – мальчики и девочки: годовалая девочка, трёхлетний мальчик и два подростка. Пощады за это не будет».

Как предполагают, расправу совершила маоистская группировка «Сияющий путь».

[Хаиме Антесана, следователь]:

«Эта организация неоднократно устраивала засады на полицейских и военных. С 80-90-х годов, эпохи расцвета «Сияющего пути», у них есть опыт ведения вооруженных столкновений. Но сегодня мы можем назвать их наркокартелем».

По мнению президента, группировка пытается помешать предстоящим выборам, намеченным на 6 июня. По его словам, на месте бойни были обнаружены листовки с призывами не идти на избирательные участки.

В выборах президента участвуют социалист Педро Кастильо и правый кандидат Кейко Фухимори – дочь заключённого в тюрьму экс-президента Альберто Фухимори.

Пик конфликта между властями и маоистами «Сияющего пути» пришёлся на 80-90 годы. Жертвами стычек стало не менее 69 тысяч перуанцев.

С тех пор группировка стала значительно меньше. Осталась лишь небольшая группа, которая ведёт активную деятельность в джунглях. Власти считают, что она обеспечивает охрану наркокартелям.

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