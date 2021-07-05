Австралиец научился общаться с лягушками и находить их в природе

Пробираясь через пруд и разговаривая с лягушками, австралиец Майкл Махони снова чувствует себя ребёнком. 70-летний профессор..

Пробираясь через пруд и разговаривая с лягушками, австралиец Майкл Махони снова чувствует себя ребёнком.

70-летний профессор биологии и защитник природы из Университета Ньюкасла в Новом Южном Уэльсе научился имитировать и понимать многочисленные звуки лягушек. Благодаря этому ему удаётся их находить в дикой природе. Говорит, что каждый раз наслаждается, слыша кваканье.

[Майкл Махони, профессор биологии]:

«Иногда не хочу работать, просто хочу немного поговорить с лягушками, и это своего рода хорошее развлечение».

При этом австралийский эксперт по амфибиям опасается, что вскоре услышать кваканье можно будет всё реже.

В Австралии обитает около 240 видов лягушек, но около трети из них находятся под угрозой исчезновения. Причины самые разные: от изменения климата и загрязнения воды до потери среды обитания и болезней. По словам Махони, в глобальном масштабе лягушкам угрожает самая большая опасность среди всех позвоночных.

[Майкл Махони, профессор биологии]:

«Если они умирают, нам нужно спросить себя, что случилось. Они показывают нам, что мы не очень хорошо заботимся об этой планете».

За время своей карьеры Махони описал 15 новых видов лягушек. Но он также видел, как они вымирали.

[Майкл Махони, профессор биологии]:

«Наверное, самое печальное в моей карьере – это то, что в молодости я обнаружил лягушку, а через два года после этого эта лягушка вымерла».

Вместе с другими учёными Махони участвовал в исследовании Всемирного фонда дикой природы после разрушительных лесных пожаров в Австралии в 2019-20 годах. Он обнаружил, что бедствие уничтожило более 50 миллионов лягушек.

Помимо сохранения среды обитания лягушек по всей Австралии, Махони помог разработать метод криоконсервации. Это «банк» генетического материала, который поможет восстановить исчезнувшие виды.

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