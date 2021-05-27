Выставка в Венеции: может ли архитектура спасти планету

«Как мы будем жить вместе» – такова центральная тема архитектурной биеннале, которая проходит в Венеции. В..

«Как мы будем жить вместе» – такова центральная тема архитектурной биеннале, которая проходит в Венеции. В прошлом году её отменили из-за пандемии.

Авторы инсталляций задаются вопросами экологии, а также того, как люди могут сосуществовать друг с другом.

Эта композиция называется «Альпы: общая вода». Она напоминает о таянии ледников.

Затрагивают и многие другие темы, связанные с окружающей средой.

[Хашим Саркис, куратор биеннале]:«Мы думаем о нашем будущем на планете, о защите океанов, защите природных ресурсов, создании всеобщего достояния».

Мрачная инсталляция архитектора Пинар Йолдас напоминает о Мировом океане. Проект состоит из шести частей, каждая из которых рассказывает о гибели живого в морских глубинах.

[Пинар Йолдас, архитектор]:«Это время, когда, возможно, не следует сосредотачиваться на получении большей прибыли и строительства большего количества торговых центров, большего количества высоких зданий. Архитектура, возможно, должна заключаться в том, что мы где-то отступаем и даём пространство для существования другим живым существам».

Эта инсталляция называется «Мир наизнанку». С одной стороны видны автомагистрали, железные дороги, морские пути, подводные кабели и орбитальные пути. С другой мир изображён таким, каким бы он был без индустриального развития.

[Джойс Хсанг, архитектор]:«Композиция изображает мир как единую планету. Она задаёт вопрос: как мы можем по-другому взаимодействовать с миром».

Также на выставке затронули тему международного присутствия в Антарктиде, выращивания водорослей, цифрового загрязнения и экономии энергии, которую используют для хранения данных.

Продлится мероприятие до 21 ноября.

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