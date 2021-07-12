Фантастические животные и другие шедевры мастера керамики Владимира Корнилова

Сон рыбака – так называет это произведение скульптор по керамике из Подмосковья Владимир Корнилов. Большинство его..

Сон рыбака – так называет это произведение скульптор по керамике из Подмосковья Владимир Корнилов. Большинство его работ, в том числе эта, – образы из сказок и легенд. Некоторых существ придумывает сам.

Говорит, что подводный мир – такой же загадочный, как и космос.

[Владимир Корнилов, мастер по керамике]:

«Образ глубоководной такой неведомой рыбы, которая недоступна человеческому взгляду. Я люблю и фантазирую. У неё могут быть какие-то шипы, всякие плавники дополнительные».

Владимир увлекается скульптурой с детства. После школы поступил в Абрамцевский художественно-промышленный колледж на факультет керамики, где проучился пять лет.

Его скульптуры часто изображают загадки, пословицы и метафоры. А вдохновение может прийти откуда угодно: из кино, литературы, изобразительного искусства и путешествий.

[Владимир Корнилов, мастер по керамике]:

«Могу вдохновиться и от других художников, или от прочтения какой-нибудь книги, условно. То есть совершенно необъяснимо, откуда это рождается. Просто есть потребность внутренняя сделать что-нибудь, выражаясь современным языком, прикольное».

На одно изделие уходит до месяца. При этом мастер использует особый метод обжига – при более низкой температуре, чем нужна для фарфора или фаянса.

Любовь к керамике Корнилов унаследовал от отца – художника-дизайнера по профессии. В детстве он часто проводил время в его мастерской, а теперь, по крайней мере, раз в год его отец приезжает из Ростова-на-Дону в мастерскую сына, где они работают бок о бок. Если заказов много, Леонид Корнилов помогает сыну их выполнять.

Владимир провёл уже две персональные выставки. Свои работы продаёт в среднем по 250 долларов.

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