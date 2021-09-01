«Жёлтый ангел» и ледокол: причудливые велосипеды на выставке в Петербурге

Причудливые и забавные. Эти необычные велосипеды не столько транспорт, сколько произведения искусства. Выставка называется «Околесица или..

Причудливые и забавные. Эти необычные велосипеды не столько транспорт, сколько произведения искусства. Выставка называется «Околесица или АртВелик». Проходит в Музее игрушки в Санкт-Петербурге.

[Анастасия Шпакова, экскурсовод]:

«Когда заходит разговор о велосипедах, у людей сразу возникает улыбка на лице. То есть для них это что-то узнаваемое, родное и интересное».

Здесь есть велосипед-ледокол для зимы, велосипед для инвалидов и велосипед с крыльями. А этот гигант называется «Жёлтый ангел». Его создал питерский инженер, вдохновлённый ангелом на шпиле Петропавловского собора.

[Игорь Баронас, инженер]:

«Ангел – можно сказать, символ Петербурга. И когда едешь на велосипеде – обычном, ты едешь по дороге. Когда ты передвигаешься на «Жёлтом ангеле», ты паришь над землёй. Это ощущения совершенно другие».

Для выставки в основном отбирали велосипеды с художественным дизайном. Но также сюда попали экспонаты с интересными инженерными решениями, как, например, вот этот без привычных педалей.

[Анастасия Шпакова, экскурсовод]:

«Как вы видите, у него нет на стандартном месте педалей. Нужно крутить за эти ручки. И на самом байке, как вы видите, изображена горилла. И действительно, при движении получается, что вы должны создавать очень весомые движения руками».

Через QR-код можно больше узнать обо всех экспонатах, а также сохранить их 3D-изображения в смартфоне.

[Анастасия Шпакова, экскурсовод]:

«У нас есть QR-код, который можно скачать. Появится пенни-фартинг. Это велосипед, у которого одно колесо большое, а второе маленькое. Это изображение можно расширять абсолютно до любых габаритов и с ним фотографироваться. Можно как-то приловчиться и даже сесть на этот велосипед. Если сфотографироваться с этой 3D-моделью, она останется на фото».

Экспозиция будет открыта до середины сентября.

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