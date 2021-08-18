Пощупать и понюхать: в Нидерландах открыли выставку картин для тех, кто не видит
На этой выставке в Нидерландах всего две картины. Зато их можно пощупать и даже понюхать. Их..
Дата загрузки: 2021-08-18
[посетитель музея]:
«Можно очень хорошо изучить форму предметов. Цвет я не вижу, но о нём говорили в аудиоописании. Как оказалось, это ваза с фруктами».
Слева натюрморт, воссозданный по картине Класа ван Дейка 1613 года. Возле него можно ощутить аромат сыра.
[Стеффи Мас, представитель Центрального музея Утрехта]:
«Для нас это первый эксперимент. Нам нравится видеть реакцию как гостей с нарушением зрения, так и тех, кто видит нормально».
Идея родилась на другой выставке в этом же музее. Тогда вместе с картинами посетителям предлагали угощения. Это особенно понравилось одной гостье.
[Яспер Удинк тен Кате, автор проекта]:
«Как-то раз на выставку пришла слепая женщина. И мы помогли ей потрогать эти предметы. Она искренне поблагодарила нас. Тогда я позвонил Йеруну, и нам пришла эта идея».
[Йерун Принс, автор проекта]:
«Да, это тема инклюзивности. Для нас она стала отправной точкой к созданию этой выставки».
При этом инклюзивность проявляется во всех смыслах. Людям с нормальным зрением тоже можно пощупать картины. Им на глаза надевают повязки.
[посетитель музея]:
«Это удивительный опыт, который, по-моему, совершенно уникален для Нидерландов. Он вызывает другие чувства, помимо зрительного восприятия».
Организаторы выставки говорят, что не собираются останавливаться на достигнутом и будут придумывать новые способы сделать искусство ближе для людей с ограничениями зрения.
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