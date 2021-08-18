Пощупать и понюхать: в Нидерландах открыли выставку картин для тех, кто не видит

На этой выставке в Нидерландах всего две картины. Зато их можно пощупать и даже понюхать. Их..

[посетитель музея]:

«Можно очень хорошо изучить форму предметов. Цвет я не вижу, но о нём говорили в аудиоописании. Как оказалось, это ваза с фруктами».

На этой выставке в Нидерландах всего две картины. Зато их можно пощупать и даже понюхать. Их сделали специально для слепых и слабовидящих. Так они смогут соприкоснуться с творчеством в прямом и переносном смысле.

Слева натюрморт, воссозданный по картине Класа ван Дейка 1613 года. Возле него можно ощутить аромат сыра.

[Стеффи Мас, представитель Центрального музея Утрехта]:

«Для нас это первый эксперимент. Нам нравится видеть реакцию как гостей с нарушением зрения, так и тех, кто видит нормально».

Идея родилась на другой выставке в этом же музее. Тогда вместе с картинами посетителям предлагали угощения. Это особенно понравилось одной гостье.

[Яспер Удинк тен Кате, автор проекта]:

«Как-то раз на выставку пришла слепая женщина. И мы помогли ей потрогать эти предметы. Она искренне поблагодарила нас. Тогда я позвонил Йеруну, и нам пришла эта идея». [Йерун Принс, автор проекта]:

«Да, это тема инклюзивности. Для нас она стала отправной точкой к созданию этой выставки».

При этом инклюзивность проявляется во всех смыслах. Людям с нормальным зрением тоже можно пощупать картины. Им на глаза надевают повязки.

[посетитель музея]:

«Это удивительный опыт, который, по-моему, совершенно уникален для Нидерландов. Он вызывает другие чувства, помимо зрительного восприятия».

Организаторы выставки говорят, что не собираются останавливаться на достигнутом и будут придумывать новые способы сделать искусство ближе для людей с ограничениями зрения.

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