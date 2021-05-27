В США выдвинули обвинения двум бывшим боливийским чиновникам и трём американцам. Им вменяют разработку схемы, благодаря которой правительству Боливии поставляли слезоточивый газ.

По данным Министерства юстиции США, экс-глава МВД Боливии Артуро Карлос Мурильо, а также ещё два бывших чиновника участвовали в схеме взяточничества в период с ноября 2019 по апрель 2020 года.

[Карлос Эдуардо дель Кастильо, министр правительства Боливии]:

«Мы только что получили официальное сообщение от Министерства юстиции США, что господин Артуро Мурильо был арестован и обвинён в Соединенных Штатах».

Обвиняемые были арестованы в конце прошлой недели во Флориде. Трое американцев, которые участвовали в схеме взяточничества, – это Луис Беркман, Брайан Беркман и Филипп Лихтенфельд. Они заплатили боливийским чиновникам более 600 тысяч долларов. Это позволило их компаниям получить контракты на поставку Министерству обороны Боливии слезоточивого газа и «других нелетальных средств» на сумму 5,6 миллиона долларов.

В ведомстве заявили, что обвиняемые участвовали в преступной схеме отмывания денег через банки во Флориде и Боливии. Если их вина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Мурильо занимал пост министра правительства при президенте Жанин Аньес, которая пришла к власти в конце 2019 года в результате массовых протестов. Выступления людей заставили бывшего лидера-социалиста Эво Моралеса уйти в отставку и бежать из страны.

Мурильо играл ключевую роль в преследовании Моралеса и его соратников. При этом Аньес, которая придерживается консервативных взглядов, сейчас находится в боливийской тюрьме. Новое социалистическое правительство, которое пришло к власти в прошлом году, обвинило её в подстрекательстве к мятежу.

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