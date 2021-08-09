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Зачем в Венеции построили лодку в виде гигантской скрипки

Зачем в Венеции построили лодку в виде гигантской скрипки

У этой гигантской скрипки всё такое же, как у настоящей. И гриф, и струны, и даже..

Дата загрузки: 2021-08-10

У этой гигантской скрипки всё такое же, как у настоящей. И гриф, и струны, и даже подбородник. Только её стихией будут не концертные залы, а каналы Венеции. Сейчас её спускают на воду, чтобы испытать на плаву.

Необычное судно длиной 12 метров и шириной четыре построил известный итальянский резчик по дереву Ливио Де Марчи. Его величают «венецианским плотником».

Испытание такого творения не могло обойтись без музыки. Виолончелистка из Венецианской консерватории Бенедетто Марчелло исполняет на борту судна произведения Антонио Вивальди – одного из самых известных сынов города.

Де Марчи построил лодку во время пандемии в память о людях, умерших от коронавируса. Судно называется «Скрипка Ноя» и символизирует возрождение Венеции.

Плавучий инструмент спроектирован так, что его можно легко разобрать и собрать заново. Лодку официально спустят на воду 18 сентября. Она будет плавать вокруг Венеции.
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