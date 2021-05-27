Выставка «Эпический Иран» исследует 5000 лет иранской культуры
Новая выставка «Эпический Иран» открылась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Она исследует 5000-летнюю историю..
Дата загрузки: 2021-05-27
Самые ранние изделия датируются 3000-м годом до нашей эры. Например, эта искусная серебряная подвеска в виде антилопы.
Возможно, самым известным в истории Ирана считают Ахеменидский период Персидской империи, основанной Киром Великим. Но здесь стремятся показать богатство страны на протяжении многих веков.
[Тим Стэнли, куратор выставки]:
«Иран – одна из величайших цивилизаций Азии, которая существовала на протяжении долгого времени, вплоть до четвёртого тысячелетия до нашей эры. И это одна из основных идей выставки. И, конечно же, рассказать эту длинную историю с помощью всего лишь чуть более 300 предметов – это довольно сложная задача».
На выставке задействовали современные технологи. Так, с помощью световой проекции удалось придать краски барельефам города Персеполя. Считается, что его стены были очень яркими.
[Тим Стэнли, куратор выставки]:
«Недавнее исследование Персеполя показало, что рельефы изначально были цветными. Были обнаружены микроскопические следы пигментов, и поэтому мы смогли воссоздать красочные аспекты рельефов, используя свет».
На выставке также можно увидеть иранские платья, персидские ковры, иллюстрированные рукописи и даже оружие и доспехи.
На протяжении веков Иран менялся, особенно в середине VII века нашей эры, когда традиционная зороастрийская религия была изменена на ислам.
Выставка показывает, что, хотя население в значительной степени приняло новую религию, она имела характерный иранский колорит.
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