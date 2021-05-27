Выставка «Эпический Иран» исследует 5000 лет иранской культуры

Новая выставка «Эпический Иран» открылась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Она исследует 5000-летнюю историю..

Новая выставка «Эпический Иран» открылась в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Она исследует 5000-летнюю историю иранской культуры с помощью более чем 300 экспонатов.

Самые ранние изделия датируются 3000-м годом до нашей эры. Например, эта искусная серебряная подвеска в виде антилопы.

Возможно, самым известным в истории Ирана считают Ахеменидский период Персидской империи, основанной Киром Великим. Но здесь стремятся показать богатство страны на протяжении многих веков.

[Тим Стэнли, куратор выставки]:

«Иран – одна из величайших цивилизаций Азии, которая существовала на протяжении долгого времени, вплоть до четвёртого тысячелетия до нашей эры. И это одна из основных идей выставки. И, конечно же, рассказать эту длинную историю с помощью всего лишь чуть более 300 предметов – это довольно сложная задача».

На выставке задействовали современные технологи. Так, с помощью световой проекции удалось придать краски барельефам города Персеполя. Считается, что его стены были очень яркими.

[Тим Стэнли, куратор выставки]:

«Недавнее исследование Персеполя показало, что рельефы изначально были цветными. Были обнаружены микроскопические следы пигментов, и поэтому мы смогли воссоздать красочные аспекты рельефов, используя свет».

На выставке также можно увидеть иранские платья, персидские ковры, иллюстрированные рукописи и даже оружие и доспехи.

На протяжении веков Иран менялся, особенно в середине VII века нашей эры, когда традиционная зороастрийская религия была изменена на ислам.

Выставка показывает, что, хотя население в значительной степени приняло новую религию, она имела характерный иранский колорит.

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