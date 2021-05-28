Жители греческого острова Эвбея выступают против гигантских ветряных турбин

Альпинист Тассос Балтас гуляет по еловому лесу горного хребта Дирфис на острове Эвбея в Эгейском море...

Альпинист Тассос Балтас гуляет по еловому лесу горного хребта Дирфис на острове Эвбея в Эгейском море. Это место как магнит привлекает инвесторов в ветроэнергетику.

Альпинистский клуб Эвбеи присоединился к группе природозащитников и местных жителей, которые выступают против планов построить в горах Дирфис ветряные парки. Они говорят, что ради гигантских турбин уничтожат гектары лесов, что лишит людей средств к существованию.

[Тассос Балтас, глава греческого горного клуба]:

«Этот регион и лес греческих елей, единственный греческий еловый лес в Эгейском море, находится в опасности. Сотни деревьев простираются на километры. И они будут уничтожены для строительства оснований ветряных турбин».

Ветропарки планируют возводить в рамках экологичной программы властей. Её цель – дополнительные 470 мегаватт энергии.

[Александра Сдуку, глава Управления энергетических ресурсов]:

«Существует очень большой интерес к возобновляемым источникам энергии, и правда в том, что он продолжал неуклонно проявляться в прошлом году, несмотря на пандемию».

Однако осуществить эти планы будет непросто из-за недовольства местных жителей и властей. Они обещают при необходимости обратиться в суд.

[Вассо Мела, местная жительница]:

«Они не предоставляют ни рабочих мест, ни преимуществ для региона. На самом деле, наоборот. Они создадут проблемы для экономической деятельности местных деревень, которые занимаются сельским хозяйством».

Греция планирует закрыть все угольные электростанции к 2025 году, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии до 35% к 2030 году.

При этом за последние десять лет объёмы производства электроэнергии с помощью ветряных турбин в Греции утроились. Помогло снижение затрат на технологии и субсидии для операторов.

Благодаря сильным ветрам и близости материка на Эвбее появились сотни турбин. Однако местные власти говорят, что правительство поспешило и построило их без поддержки общества.

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