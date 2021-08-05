Малышка разговаривает по телефону. Весёлое видео

Когда трёхлетняя Дейзи Хили из Дублина увидела телефон в гостинице, то сразу схватила трубку. Малышка завела разговор с воображаемой бабушкой.

Девочка была недовольна, что папа снимает её на видео, но продолжала говорить. Суть разговора заключалась в следующем:

«Я очень голодна, и меня мучила жажда, и всё такое. Папа продолжает фотографировать, и это очень раздражает. Не делай этого, папочка… Я не буду, я не буду», – сказала малышка.

«Ты знаешь, куда я иду? Да, я иду в парк», – продолжала Дейзи.

Когда папа спросил дочку, готова ли она ехать, та ответила: «Мы уезжаем!» – и положила трубку. Как разговаривала малышка, смотрите видео!