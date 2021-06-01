Зачем утят в ведре спускали с девятого этажа

В прошлом году Стив Статтард обнаружил у себя на балконе утку. Она устроила гнездо в горшке с фуксией на девятом этаже его квартиры в Манчестере, Великобритания. Он назвал гостью Маллард.

Вылупилось семь утят. Когда птенцы подросли, их нужно было спустить на землю. Стив – любитель птиц и бывший военный морского флота. Он, используя навыки выживания, придумал систему доставки утят на землю. Стив сказал, что нельзя разрушать связь утят с матерью, нужно, чтобы они её слышали, иначе семья может разрушиться. Поэтому вариант с лифтом в доме не подходил. «Было важно, чтобы всё происходило вне здания», – пояснил он.

Устройство состояло из ведра, карабина и верёвки. Мужчина стоял на девятом этаже, а внизу друг натягивал верёвку, чтобы ведро не ударилось о здание.

В течение часа утята успешно спустились и воссоединились с мамой-уткой, которая сидела у стены дома. Потом она повела их к воде. Но на этом история не закончилась. В этом году Маллард вернулась.