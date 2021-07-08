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В Сан-Франциско мужчина развлекает прохожих, выдувая огромные мыльные пузыри

В Сан-Франциско мужчина развлекает прохожих, выдувая огромные мыльные пузыри

Американец Курт Рейс сделал выдувание гигантских мыльных пузырей своим главным занятием. Он выходит на улицы Сан-Франциско..

Дата загрузки: 2021-07-08

Американец Курт Рейс сделал выдувание гигантских мыльных пузырей своим главным занятием. Он выходит на улицы Сан-Франциско и старается порадовать прохожих, вызывая воспоминания о детстве.

[Курт Рейс, житель Сан-Франциско]:
«Мне нравится видеть улыбки людей. Это маленькая награда. Я не всегда был хорошим человеком. А теперь мне кажется, что я становлюсь лучше, когда поднимаю настроение людям, у которых был трудный день».

Курту 48 лет. Одно время он был не в ладах с законом, о чём не любит вспоминать. Несколько лет назад попал в аварию на мотоцикле. За две с половиной недели ему сделали шесть операций. После этого он почувствовал себя так, будто заново родился и больше не может жить по-прежнему. А недавно решил посвятить всё своё время тому, чтобы радовать людей.

Перед выходом на улицу Курт делает мыльный раствор по особому рецепту – из моющего средства, гуаровой камеди и разрыхлителя. Взбивает смесь венчиком, потом осторожно добавляет воду.

Мужчина говорит, что выдувание пузырей действует на него умиротворяюще. У него нет другой работы, и он полагается на пожертвования туристов.
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