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«Фестиваль тюльпанов» прошёл в Петербурге

«Фестиваль тюльпанов» прошёл в Петербурге

В Петербурге на Елагином острове собрались любители тюльпанов. Здесь в Центральном парке культуры и отдыха проходит..

Дата загрузки: 2021-06-01

В Петербурге на Елагином острове собрались любители тюльпанов. Здесь в Центральном парке культуры и отдыха проходит «Фестиваль тюльпанов». Под звуковое сопровождение можно узнать, кому посвящён орнамент и убранство цветника. В этом году вдохновение черпали в стихах поэтов Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы и Беллы Ахмадуллиной.

[Марина Бережная, организатор «Фестиваля тюльпанов»]:
«Орнамент цветников, цветовая гамма посвящена всегда определённой эпохе. В этом году у нас поэты-шестидесятники. Очень благодатная интересная эпоха ХХ века».

Более 200 тысяч луковиц высадили на 4000 квадратных метров.

[Марина Бережная, организатор «Фестиваля тюльпанов»]:
«У нас практически все сорта, мы не делали акцент на чёрные тюльпаны, но они среди раннецветов, среднецветов и позднецветов, разные их вариации. Есть пионовидные, лилиевидные, есть тюльпаны-хамелеоны, есть тюльпаны, похожие на розу».

Здесь также проходят выставки, лекции и мастер классы, посвящённые тюльпанам.

[Елена Брыйова, гостья фестиваля]:
«Никогда не думала до посещения фестиваля тюльпанов, что мне тюльпан нравится как цветок. Оказывается, я его просто не знала. В это невозможно не влюбиться! Это же красота неописуемая!»

[Анна Кудаева, гостья фестиваля]:
«Разные сорта, разные тюльпаны, редко где увидишь. Очень здорово, что есть такие фестивали, что и дети, и люди все довольны, стихи читают, ну очень здорово!»

[Максим Бахир, гость фестиваля]:
«Новые эмоции, новые чувства. Очень интересно! На память остаются как фотографии, так и на мастер-классах сумочки с тюльпанами, рисуем сами».

Петербургский фестиваль получил награду в Гааге как «Лучший мировой фестиваль тюльпанов». Он также вошёл в десятку лучших мировых фестивалей.
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