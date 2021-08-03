Крем и холодные ванны: обгоревших лошадей лечат на ранчо в США

Эти лошади пострадали в результате лесных пожаров на востоке штата Вашингтон. Теперь их лечат на ранчо,..

Эти лошади пострадали в результате лесных пожаров на востоке штата Вашингтон. Теперь их лечат на ранчо, которым управляет природозащитная организация. А на помощь приходят волонтёры.

Среди них Эмили. Она приехала сюда с 11-летней дочкой из соседнего города.

[Эмили Нэс, волонтёр]:

«Мы только что справились с пожаром в своём городе. Теперь добровольцами участвуем в поиске и спасении осиротевших жеребят. Местный ветеринар знал, что у нас есть опыт. Он позвонил и спросил готовы ли мы помочь».

Некоторые лошади обгорели настолько сильно, что их пришлось усыпить. Остальным же на ранчо Рок-Айленда обеспечивают круглосуточный уход. Используют антибиотики, кремы от ожогов и ванны с холодной водой.

[Эмили Нэс, волонтёр]:

«У них ожоги по всему телу. Более серьёзные – на ногах в районе копыт. Все они кобылы, так что у многих повреждены молочные железы: от хвоста по всему животу. Кобылы кормили своих жеребят, и теперь всё это в ожогах. Когда лошади получили ожоги, их кожа буквально слиплась. И теперь, когда они двигаются, то раны открываются».

На севере-западе США продолжается сезон пожаров. Причина – длительная засуха и жара. На прошлой неделе около 70 лесных пожаров уничтожили более 400 тысяч гектаров лесов и кустарников в 12 штатах.

Между тем, спасённые лошади пострадали в пожаре, который возник из-за удара молнии. Огонь охватил территорию индейской резервации Колвилл.

Короткая ссылка на эту страницу: