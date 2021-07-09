Новый робот-медуза «ест» мусор на поверхности моря
Робот-медуза юрко плавает среди лодок, пришвартованных в порту Кассис на юге Франции и «поедает» пластиковый мусор...
Дата загрузки: 2021-07-09
Робот-медуза юрко плавает среди лодок, пришвартованных в порту Кассис на юге Франции и «поедает» пластиковый мусор.
Это радиоуправляемое устройство разработал Николя Карлеси. Для этого основал стартап.
[Николя Карлеси, основатель Iadys]:
«Чтобы собрать мусор, нужно было что-то максимально простое. Если сделать слишком сложный механизм, он может забиться, что-то застрянет. Наш робот оборудован механизмом скольжения, который движется к сети. Мы наполняем сеть и просто снимаем её. Это всё».
Николя говорит, что идея создать такого робота зародилась естественно. Он плавал и повсюду видел мусор. Он также понимал, что собрать его непросто.
[Николя Карлеси, основатель Iadys]:
«Мусор остаётся на поверхности воды. Ветер загоняет его в углы, позади лодок. И мы сделали нашего робота компактным, чтобы он мог добраться до тех мест, где находится почти весь мусор. Его длина – 70 сантиметров, ширина – 70 сантиметров, и он может везде перемещаться».
Затем исследователь понял, что на поверхности воды также есть углеводороды. Он наделил робота-медузу возможностью собирать и их, то есть бензин и нефть.
Директор порта говорит, что, благодаря роботу работы стало меньше.
[Паскаль Сейлье, директор порта Кассис]:
«Робот-медуза может попасть в самые изолированные уголки. То есть больше не нужно перемещать лодки или переносить тяжести».
Робот-медуза уже приступил к работе в 15 французских портах. Его также закупили такие страны, как Сингапур, Япония и Норвегия.
По данным природозащитников, в Средиземное море ежегодно попадает около 600 тысяч тонн пластика.
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