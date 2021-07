Зачем живую форель с высоты сбрасывали в озеро. Впечатляющее видео

В американском штате Юта небольшой самолёт летел над озером. После открытия люка вместе с потоком воды в озеро полетели тысячи мальков.

Департамент ресурсов дикой природы штата Юта сообщил, что ежегодно тысячи годовалых мальков на самолёте доставляют в отдалённые озёра. Каждый рейс перевозит до 35 000 мальков, находящихся в воде. Груз сбрасывается более чем в 200 озёр. Мальков обычно стерилизуют, чтобы не нарушить популяции местных рыб.

Достигнув места назначения, самолёты снижаются, чтобы рассеять рыбу на безопасной для неё высоте.

История воздушного зарыбления началась в 50-х годах прошлого века. Выживаемость мальков, попавших в озёра с воздуха, составляет от 95 до 99 процентов. Она вырастает в течение двух лет. Рыбу разводят для спортивной рыбной ловли. Смотрите видео с замедленной съёмкой.

This week the Utah Division of Wildlife Resources stocked fish by air. The DWR stocked 200 high-elevation in southern Utah with fish between 1 to 3 inches long. Aerial stock fishing has been done since the 1950s. pic.twitter.com/wGjJoeA5en

